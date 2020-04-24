Снег в Самарской области сменится грозой и сильным ветром

24 Апр 2020 2020-04-24T08:24:33+03:00

Осадки будут идти в регионе на протяжении всех выходных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Приволжское УГМС рассказало, что жителям Самарской области придется потерпеть капризы погоды еще некоторое время. Так, сегодня, 24 апреля, в регионе в течение всего дня и следующей ночи ожидается дождь и мокрый снег. Порывистый ветер будет разгоняться до 15-20 метров в секунду.

– В субботу и вовсе ожидается гроза. Да, станет теплее – до +17 градусов, но и ветер станет быстрее – его порывы будут достигать 18-23 метров в секунду. Ночью возможны заморозки и также небольшой снег, – сообщили синоптики.

Относительное улучшение погоды ожидается в воскресенье, 26 апреля. Погода обещает быть облачной с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер сохранит скорость на отметке 15-20 метров в секунду, однако столбик термометра поднимется до +21 градуса. Ночью также будет тепло: +5...+10 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU