В Самарской области два рецидивиста ограбили дом покойной женщины

24 Апр 2020 2020-04-24T09:42:51+03:00

Один из задержанных знал, что хозяйка дома недавно скончалась Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полицейские Самарской области раскрыли кражу, которая произошла в селе Сухие Аврали Елховского района. Дело в том, что двое пьяных мужчин ограбили дом, владелица которого умерла за неделю до преступления.

– Один из подозреваемых недавно освободился из тюрьмы и знал, что хозяйка скончалась. Он позвал на дело также ранее судимого односельчанина. Они зашли через входную дверь, забрали телевизор и спутниковый приемник на общую сумму 7400 рублей, – сообщает начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области, полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн.

В итоге дочь владелицы дома написала заявление. Правоохранители смогли в ходе кропотливой работы задержать подозреваемых – 36-ти и 35-летних мужчин. Похищенное имущество удалось вернуть, а местных жителей ожидает суд.

ИСТОЧНИК KP.RU