2020-04-24T09:22:22+03:00
Общество

Газету «Комсомольская правда» легко получить не выходя из дома

Есть четыре способа доставки свежего номера прямо в квартиру
Владислав КИРСАНОВ
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«Комсомолка» предлагает доставку«Комсомолка» предлагает доставкуФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Газета «Комсомольская правда» стала еще ближе к читателю. Несмотря на режим полной самоизоляции, есть простые способы получить газету на дом. Во-первых, можно подписаться и тогда газету доставит почтальон.

Свежий номер доставят прямо домой

Свежий номер доставят прямо домой

Во-вторых, «Комсомолку» можно попросить купить социального работника, который купит ее в ближайшем киоске или супермаркете и принесет вместе с продуктами. В-третьих, можно заказать воду «Жемчужная» и газету доставят вместе с ней. В-четвертых, можно попросить купить газету волонтера, который доставит вам ее в квартиру.

Все подробности можно узнать по телефону 8-902-320-11-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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