Лишили родительских прав: в Самарской области женщина прятала своего ребенка от приставов

24 Апр 2020 2020-04-24T09:41:33+03:00

Мать сначала прятала своего ребенка от приставов ФОТО: УФССП по Самарской области

Представители исполнительной власти объяснили матери, что так будет лучше для ее сына

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Судебные приставы Красноярского района Самарской области рассказали историю неблагополучной семьи. Дело в том, что мать была временно ограничена в родительских правах. Таким образом, ее несовершеннолетний сын должен был быть передан органам опеки и попечительства.

– Однако когда приставы приехали по указанному адресу, ни матери, ни ее 10-летнего ребенка дома не было. Отец гражданки сказал, что мальчик находится у своего отца в другом районе, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

При повторном выезде женщину удалось застать дома. Представители исполнительной власти провели с ней беседу и убедили в необходимости исполнения решения суда, чтобы не травмировать психику ребенка. Мать согласилась, ребенок был передан службам.

ИСТОЧНИК KP.RU