Лишили родительских прав: в Самарской области женщина прятала своего ребенка от приставов
Судебные приставы Красноярского района Самарской области рассказали историю неблагополучной семьи. Дело в том, что мать была временно ограничена в родительских правах. Таким образом, ее несовершеннолетний сын должен был быть передан органам опеки и попечительства.
– Однако когда приставы приехали по указанному адресу, ни матери, ни ее 10-летнего ребенка дома не было. Отец гражданки сказал, что мальчик находится у своего отца в другом районе, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
При повторном выезде женщину удалось застать дома. Представители исполнительной власти провели с ней беседу и убедили в необходимости исполнения решения суда, чтобы не травмировать психику ребенка. Мать согласилась, ребенок был передан службам.
ИСТОЧНИК KP.RU