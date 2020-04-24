2020-04-24T10:08:50+03:00
Общество

В Самаре пройдет первый бесплатный вебинар от крупнейшего онлайн-ритейлера России

Онлайн-встреча со специалистами Wildberries состоится 27 апреля, начало в 15.00.
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В Самаре для предпринимателей устроят встречу с онлайн-ритейлеромВ Самаре для предпринимателей устроят встречу с онлайн-ритейлером
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В Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и в целях поддержки предпринимателей в текущих экономических условиях стартует проект знакомства с крупнейшими онлайн-площадками, позволяющими находить новых клиентов и реализовывать товары и услуги дистанционным способом.

Первый бесплатный вебинар от крупнейшего онлайн-ритейлера России Wildberries состоится 27 апреля, начало в 15.00. География присутствия Wildberries охватывает 6 стран: Россия, Польша, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Третий год подряд компания становится крупнейшим интернет-магазином России по объёму онлайн-продаж (согласно данным аналитического агентства Data Insight), а в 2020 г. возглавила рейтинг Forbes «10 главных продавцов Рунета».

На welcome-тренинге «Как построить бизнес на Wildberries» 27 апреля предприниматели региона смогут:

- познакомиться с принципами работы электронной площадки

- изучить возможности платформы для управления поставками и продажами

- узнать, как стать поставщиком Wildberries и получить преимущества от сотрудничества

- понять, как с помощью маркетинговых коммуникаций и бесплатных инструментов сайта поднять свой товарооборот.

Бесплатный вебинар с Wildberriies – стартовое мероприятие, открывающие цикл встреч, к участию в которых приглашены крупнейшие электронные площадки, а также самарские предприниматели, которые поделятся своим опытом размещения на онлайн-площадках.

Вся информация о предстоящих онлайн-событиях – на едином сайте господдержки бизнеса mybiz63.ru (раздел «Календарь мероприятий»). Регистрация на вебинар 27 апреля – по ссылке: mybiz63.ru/posts/events/onlayn-trening-razvivay-svoy-biznes-s-wildberrie.

За дополнительными вопросами обращаться:

- на e-mail: info@mybiz63.ru

- сообщением в социальных сетях:

instagram.com/mybiz63

www.facebook.com/mybiznes63

vk.com/mybiz63

ИСТОЧНИК KP.RU

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