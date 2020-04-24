В Новокуйбышевске задержали 14 человек, которых подозревают в краже силового кабеля с завода

24 Апр 2020 2020-04-24T10:36:47+03:00

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Полицейские Новокуйбышевска отработали полученную информацию, согласно которой с местного нефтеперерабатывающего завода украли трехжильный медный кабель. В результате проверки стало известно, что к преступлению могут быть причастны работники подрядной организации.

– Были задержаны 14 человек в возрасте от 21 до 62 лет. Все они являются сотрудниками компании, выполнявшей работы на территории завода. Кражи совершались с декабря 2019-го по апрель текущего года, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается, устанавливаются все детали произошедшего. Задержанным грозят тюремные сроки до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU