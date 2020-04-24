2020-04-24T10:31:22+03:00
Новости компаний

ВТБ в Самаре выдает кредиты бизнесу на выплату зарплаты

Кредиты на общую сумму 51,6 млн рублей уже получили 39 компаний региона
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Заемные средства ВТБ выдает предприятиям, которые наиболее пострадали в результате COVID-19Заемные средства ВТБ выдает предприятиям, которые наиболее пострадали в результате COVID-19
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Банк ВТБ в Самарской области за первые две недели действия госпрограммы поддержки малых и микропредприятий предоставил 39 компаниям региона кредиты на общую сумму в размере 51,6 млн рублей на выплату заработной платы сотрудникам. Заемные средства получили предприятия из отраслей, которые наиболее пострадали в результате COVID-19.

По словам управляющего банка ВТБ в Самарской области Максима Папкова, сегодня в компаниях этого сегмента трудится огромное число жителей, рабочие места которых крайне необходимо сохранить. «Мы стремимся максимально оперативно реагировать на обращения наших клиентов, чтобы помощь была действительно своевременной. Также важно, чтобы данной мерой поддержки смогли воспользоваться как можно больше наших клиентов, оказавшихся в сложных условиях из-за вынужденного ограничения работы. С этой целью мы отменили для них требования наличия любого зарплатного проекта, а счет сотрудника, на который будет переводиться зарплата, может быть открыт в любом банке. Срок кредитования по программе увеличился с 6 до 12 месяцев», - прокомментировал он.

ВТБ начал предоставлять малому бизнесу и микропредприятиям краткосрочные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам во всех регионах своего присутствия с 8 апреля. Заявка принимается, если заемщик соответствует требованиям Федерального закона 209, ведет деятельность в одной или нескольких пострадавших отраслях из утвержденного правительством перечня, численность его работников не превышает 100 человек, а годовая выручка находится в пределах 800 млн рублей.

Помимо краткосрочных беспроцентных кредитов на полгода ВТБ одобряет кредитные сделки на срок до 12 месяцев с полным субсидированием процентной ставки на первый шестимесячный период. Ставка кредитования на оставшийся период составит 4% годовых.

Для того чтобы подать заявку, клиенту достаточно обратиться в офис банка или проконсультироваться в контакт-центре ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800)200-77-99. Решение о предоставлении кредита будет принято за один рабочий день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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