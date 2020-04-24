В Тольятти за прошедшие сутки заболели коронавирусом 28 человек

24 Апр 2020 2020-04-24T11:50:49+03:00

Всего в Самарской области зафиксировано 185 пациентов с этим диагнозом

Изменить размер текста: A A

По данным на сегодня, 24 апреля, число заболевших коронавирусом в Самарской области выросло на 44 человека. 28 из них заболели в Тольятти. Таким образом, всего в Автограде количество заболевших достигло 78 человек.

– 21 тольяттинец заразился при контакте с ранее заболевшими жителями. Еще семь человек обследованы на коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ», – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Самарской области.

Всего в регионе насчитывается 185 заболевших. 22 из них выздоровели и были выписаны. Один пациент, к сожалению, скончался. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 30 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 24 апреля 2020 года: подтвердилось 44 случая

Всего по данным на 24 апреля 2020 года в России зафиксировано 5849 новых случаев (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU