В Тольятти за прошедшие сутки заболели коронавирусом 28 человек
По данным на сегодня, 24 апреля, число заболевших коронавирусом в Самарской области выросло на 44 человека. 28 из них заболели в Тольятти. Таким образом, всего в Автограде количество заболевших достигло 78 человек.
– 21 тольяттинец заразился при контакте с ранее заболевшими жителями. Еще семь человек обследованы на коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ», – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Самарской области.
Всего в регионе насчитывается 185 заболевших. 22 из них выздоровели и были выписаны. Один пациент, к сожалению, скончался. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 30 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU