В Самаре появился римский Пантеон

24 Апр 2020 2020-04-24T11:55:02+03:00

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Пока все сидят дома, Самара меняется. В одном из скверов на Полевой появился римский Пантеон - точная копия здания, находящегося в Вечном городе. По Италии погулять получится нескоро, но устроить себе римские каникулы теперь можно и поблизости от дома. Пантеон появился в сквере около фонтана «Древо Жизни» на улице Полевой.

- В ближайшее время специалисты по благоустройству дополнительно посадят цветы и кустарники. В прошлом году здесь установили капельный полив, и теперь нет опасения, что цветы не приживутся. Благоустройство сквера продолжается, - рассказали в компании СКС, которая и выступила инициатором установки.

Правда, стоит отметить, что сейчас долго погулять у Пантеона не получится - самоизоляция. Но сделать фотографию по дороге на работу можно.

ИСТОЧНИК KP.RU