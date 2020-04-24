2020-04-24T11:53:24+03:00
Спорт

Хоккейная «Лада» объявила о назначении нового главного тренера

Им стал специалист, ранее работавший в штабе команды
Владислав КИРСАНОВ
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Ранее Барков занимал должность старшего тренера «Лады»Ранее Барков занимал должность старшего тренера «Лады»Фото: ХК "Лада".
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Хоккейная «Лада» во время паузы в чемпионате ВХЛ сменила главного тренера. На должность назначен Александр Барков, ранее работавший в штабе команды на посту старшего тренера.

– Свою тренерскую карьеру Александр Барков начинал в Финляндии, где работал с юниорской командой «Таппары», а позднее входил в тренерский штаб основной команды. Также в его активе работа с молодежной сборной Финляндии, – говорится в сообщении пресс-службы тольяттинцев.

Также в послужном списке Баркова работа в «Амуре», «Ак Барсе» и магнитогорском «Металлурге». В рамках своей международной тренерской карьеры он поработал в молодежной и юниорской сборных Китая и был в штабе основной китайской сборной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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