2020-04-24T13:22:24+03:00
Общество

В Самарской области зафиксировали два новых очага бешенства

На этот раз они обнаружены в Красноярском и Шенталинском районах
Владислав КИРСАНОВ
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Приняты необходимые карантинные мерыПриняты необходимые карантинные мерыФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Управление Россельхознадзора по Самарской области сообщило, что в регионе выявлены новые очаги бешенства сразу в двух районах. Речь идет о Красноярском и Шенталинском.

– В последнем был обследован мозг лисы, чье тело было найдено недалеко от железнодорожной станции. В Красноярском районе исследовали труп собаки, которая принадлежала местному жителю из села Новый Буян, – говорится в сообщении надзорного органа.

В соответствии с законом России в области ветеринарии приняты необходимые меры по установлению карантина, а также мероприятия на предупреждение распространения и ликвидацию очагов бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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