В Самарской области зафиксировали два новых очага бешенства
Управление Россельхознадзора по Самарской области сообщило, что в регионе выявлены новые очаги бешенства сразу в двух районах. Речь идет о Красноярском и Шенталинском.
– В последнем был обследован мозг лисы, чье тело было найдено недалеко от железнодорожной станции. В Красноярском районе исследовали труп собаки, которая принадлежала местному жителю из села Новый Буян, – говорится в сообщении надзорного органа.
В соответствии с законом России в области ветеринарии приняты необходимые меры по установлению карантина, а также мероприятия на предупреждение распространения и ликвидацию очагов бешенства.
ИСТОЧНИК KP.RU