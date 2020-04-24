Кислота, поджог или порезанные шины: самарцы обсуждают в соцсетях записку с угрозами на автомобилях

24 Апр 2020 2020-04-24T14:01:03+03:00

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В России снова активизировались мошенники, которые хотят заработать на доверчивых автомобилистах. В социальных сетях начали появляться фотографии записок, которые неизвестные оставляют под дворниками авто. Текст в них довольно пугающий, хотя и не отличается особой грамотностью.

«Дорогой мой автовладелец! Я понимаю твою злость и обиду за свою машину, но терять мне особо нечего. Жрать осталось дня на два, и дальше денег нет. Если ты не хочешь, чтобы твоя машина была облита кислотой, или внезапно сгорела, или были порезаны шины, то отправь на этот номер карты 2 тысячи рублей. В комментарии к платежу обязательно укажи номер машины, и тебя трогать не буду. Времени на оплату даю сутки. Далее пеняй на себя», - гласит текст записки.

Одним из первых такой текстовый «подарок» получил житель Златоуста в Челябинской области. Потом подобные сообщения стали появляться в пабликах Новосибирска и Ростова-на-Дону. Теперь же «страшная весть» добралась до самарских соцсетей. Во всех постах некий автор сообщает, что нашел записку с угрозой облить его машину кислотой под дворниками. Интернет-пользователи воспринимают эту новость по-разному: кто-то верит и боится за свой автомобиль, кто-то считает, что это не более чем шутка. Интересно, что во всех городах, докуда якобы добрались безграмотные мошенники, в соцсетях «гуляет» одна и та же фотография, что уже заставляет задуматься о правдивости всей этой темы. В самарской полиции, к слову, новость о пугающих записках на авто назвали фейком.

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ИСТОЧНИК KP.RU