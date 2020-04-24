2020-04-24T14:01:03+03:00
Общество

Кислота, поджог или порезанные шины: самарцы обсуждают в соцсетях записку с угрозами на автомобилях

Фотография с пугающим сообщением «бродит» по пабликам различных городов
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Неизвестные требуют у автомобилистов деньги, в обмен обещая не трогать их машиныНеизвестные требуют у автомобилистов деньги, в обмен обещая не трогать их машиныФото: Соцсети
Изменить размер текста:

В России снова активизировались мошенники, которые хотят заработать на доверчивых автомобилистах. В социальных сетях начали появляться фотографии записок, которые неизвестные оставляют под дворниками авто. Текст в них довольно пугающий, хотя и не отличается особой грамотностью.

«Дорогой мой автовладелец! Я понимаю твою злость и обиду за свою машину, но терять мне особо нечего. Жрать осталось дня на два, и дальше денег нет. Если ты не хочешь, чтобы твоя машина была облита кислотой, или внезапно сгорела, или были порезаны шины, то отправь на этот номер карты 2 тысячи рублей. В комментарии к платежу обязательно укажи номер машины, и тебя трогать не буду. Времени на оплату даю сутки. Далее пеняй на себя», - гласит текст записки.

Одним из первых такой текстовый «подарок» получил житель Златоуста в Челябинской области. Потом подобные сообщения стали появляться в пабликах Новосибирска и Ростова-на-Дону. Теперь же «страшная весть» добралась до самарских соцсетей. Во всех постах некий автор сообщает, что нашел записку с угрозой облить его машину кислотой под дворниками. Интернет-пользователи воспринимают эту новость по-разному: кто-то верит и боится за свой автомобиль, кто-то считает, что это не более чем шутка. Интересно, что во всех городах, докуда якобы добрались безграмотные мошенники, в соцсетях «гуляет» одна и та же фотография, что уже заставляет задуматься о правдивости всей этой темы. В самарской полиции, к слову, новость о пугающих записках на авто назвали фейком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Жрать осталось дня на два»: в Челябинской области мошенники угрожают автомобилистам облить машины кислотой

Пугающие записки оставляют под дворниками (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кислота, поджог или порезанные шины: самарцы обсуждают в соцсетях записку с угрозами на автомобилях
Погубил пассажира: в Самарской области водитель, перевозивший наркотики, уснул за рулем и попал в ДТП
В Самарской области зафиксировали два новых очага бешенства
Десять сотрудников больниц и клиник в Самарской области заболели коронавирусом
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 24 апреля 2020 года: добавились Отрадный и Безенчукский район
В Тольятти обнаружили вспышку заболевания коронавирусом среди пациентов и врачей психоневрологического диспансера
Возраст заболевших коронавирусом в Самарской области: кто чаще всего заражается коронавирусом
В Самаре снова зафиксировали очень низкий индекс самоизоляции
Хоккейная «Лада» объявила о назначении нового главного тренера
В Самаре появился римский Пантеон
В Тольятти за прошедшие сутки заболели коронавирусом 28 человек
20 человек в Самарской области лечатся от коронавируса дома в строгой изоляции
Стало известно, где и как заболели коронавирусом 44 новых пациента в Самарской области
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 24 апреля 2020 года: подтвердилось 44 случая
ВТБ в Самаре выдает кредиты бизнесу на выплату зарплаты
Скрылся с места ДТП: в Самарской области разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода
В Новокуйбышевске задержали 14 человек, которых подозревают в краже силового кабеля с завода
В Самаре пройдет первый бесплатный вебинар от крупнейшего онлайн-ритейлера России
Лишили родительских прав: в Самарской области женщина прятала своего ребенка от приставов
Газету «Комсомольская правда» легко получить не выходя из дома
В Самарской области два рецидивиста ограбили дом покойной женщины
В Самарской области умер первый пациент с коронавирусом
Снег в Самарской области сменится грозой и сильным ветром
Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 24 апреля 2020 года
В Самару из Таиланда и Бали привезут еще 140 туристов
Первая смерть от коронавируса в Самарской области: умер пожилой пациент с диабетом
Торговцев накажут за переоцененные в 3-4 раза лимоны
С начала года в Самарской области клещи покусали больше 500 человек