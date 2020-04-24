2020-04-24T14:21:44+03:00
Общество

Самарская область присоединится к масштабному песенному марафону ПФО «Наш День Победы»

Местный коллектив по эстафете исполнит легендарную песню о победе в Великой Отечественной войне
Илона МАЙСКАЯ
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В ПФО 25 апреля стартует акция в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войнеВ ПФО 25 апреля стартует акция в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне
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В субботу, 25 апреля, в Приволжском федеральном округе, куда входит и Самарская область, стартует масштабная акция в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Она пройдет по инициативе аппарата полпреда президента РФ в ПФО. Это будет песенный марафон, который объединит все регионы этого округа.

— Регионы-участники будут передавать эстафету друг другу, исполняя знаменитую песню «День Победы». Примечательно, что у нее в этом году тоже юбилей — впервые она прозвучала ровно 45 лет назад, — сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Стартовал песенный марафон «Наш День Победы» в начале февраля с республики Мордовия. Все выступления творческих коллективов в регионах ПФО уже записаны. Трансляция их начнется как раз 25 апреля и продлится до 8 мая 2020 года. Увидеть, как тот или иной регион исполняет знаменитую песню, можно будет на местных телеканалах. Каждый день к акции будет присоединяться новый участник. А в День Победы легендарная композиция прозвучит в исполнении всех коллективов-участников марафона. Отметим, что послушать песни можно будет также по радио или найти их записи в соцсетях по хештегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды и на YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU

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