В Самарской области еще четыре человека побороли коронавирус
В пятницу, 24 апреля, стало известно о выздоровлении еще четырех пациентов в Самаре, которые болели коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб Самарской области.
— Один из выписанных — мужчина. Он был выявлен с диагнозом «пневмония». Болезнь у него протекала в тяжелой форме. Также выздоровела женщина, которая заболела после возвращения из Турции. У нее болезнь протекала в легкой форме, — сообщили в оперштабе.
Также из больницы выписали двоих пациентов, которые подхватили опасную инфекцию после контакта с человеком, вернувшимся из Москвы. У них болезнь тоже протекала в легкой форме. Сейчас состояние всех выздоровевших пациентов оценивается как удовлетворительное. Анализы у них отрицательные.
Напомним, на данный момент в Самарской области известно о 185 больных коронавирусом. Общее количество выздоровевших пациентов — 26. Один человек — 74-летний мужчина с различными сопутствующими заболеваниями — к сожалению, скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU