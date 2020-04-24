В Самарской области еще четыре человека побороли коронавирус

24 Апр 2020 2020-04-24T14:42:24+03:00

Общее число выздоровевших по данным на 24 апреля 2020 года в Самарской области увеличилось до 26 человек

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В пятницу, 24 апреля, стало известно о выздоровлении еще четырех пациентов в Самаре, которые болели коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб Самарской области.

— Один из выписанных — мужчина. Он был выявлен с диагнозом «пневмония». Болезнь у него протекала в тяжелой форме. Также выздоровела женщина, которая заболела после возвращения из Турции. У нее болезнь протекала в легкой форме, — сообщили в оперштабе.

Также из больницы выписали двоих пациентов, которые подхватили опасную инфекцию после контакта с человеком, вернувшимся из Москвы. У них болезнь тоже протекала в легкой форме. Сейчас состояние всех выздоровевших пациентов оценивается как удовлетворительное. Анализы у них отрицательные.

Напомним, на данный момент в Самарской области известно о 185 больных коронавирусом. Общее количество выздоровевших пациентов — 26. Один человек — 74-летний мужчина с различными сопутствующими заболеваниями — к сожалению, скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU