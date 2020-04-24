2020-04-24T15:14:06+03:00
Общество

Третий раз за три года: в Самарской области пьяный водитель в очередной раз попался сотрудникам ГИБДД

За повторное нарушение правил дорожного движения ему грозит тюремное заключение
Владислав КИРСАНОВ
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Ранее 45-летний мужчина неоднократно лишался водительских правРанее 45-летний мужчина неоднократно лишался водительских правФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Кинель-Черкасском районе Самарской области был замечен автомобиль, нарушивший правила дорожного движения. Полицейские остановили «десятку» 45-летнего местного жителя. Во время беседы правоохранители почувствовали от водителя резкий запах алкоголя.

– На предложение пройти медосвидетельствование последовал отказ. Выяснилось, что начиная с января 2017 года мужчина уже третий раз попадается в пьяном виде за рулем. Ранее его уже неоднократно лишали водительских прав, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На этот раз в отношении любителя пьяной езды заведено уголовное дело. Ему грозит реальный тюремный срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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