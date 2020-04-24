Берегись ветра: в Самарской области объявили желтый уровень опасности

24 Апр 2020 2020-04-24T15:50:05+03:00

Жителей города просят лишний раз не выходить на улицу

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Сегодня, 24 апреля, в Самарской области будет очень ветрено. Порывы стихии будут достигать 15-20 метров в секунду. Поэтому синоптики объявили желтый уровень опасности.

– Жителям региона рекомендуется не выходить из зданий. Особенно важно держать под контролем детей и не оставлять их без присмотра. Ни в коем случае нельзя прятаться от ветра около домов, за рекламными щитами, под деревьями и за остановками общественного транспорта, – сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Владельцев автомобилей рекомендуют оставлять свои транспортные средства в гаражах, либо на открытых парковках. Сильный ветер в регионе продержится на протяжении всех выходных.

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ИСТОЧНИК KP.RU