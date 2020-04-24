Жительница Сызрани сообщила, что стала жертвой мошенничества, но в итоге сама попала под суд
24 апреля в Сызрани был вынесен приговор по делу о ложном доносе о преступлении. На скамье подсудимых оказалась женщина, которая в 28 августа прошлого года обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества. По ее словам, кто-то взял по ее паспорту кредит на сумму 238 тысяч рублей.
- Полиция провела проверку и выяснила, что никакого преступления не было, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре г.Сызрани. - Она просто не хотела платить по кредиту.
В итоге на несостоявшуюся жертву мошенничества возбудили уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления".
Сегодня ее признали виновной и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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ИСТОЧНИК KP.RU