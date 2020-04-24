2020-04-24T17:08:31+03:00
Общество

Стала известна судьба пропавшей несколько дней назад несовершеннолетней девушки

Ее искали с 20 апреля
Владислав КИРСАНОВ
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17-летняя девочка была у своих знакомых в Красноярском районе17-летняя девочка была у своих знакомых в Красноярском районеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейским Самары удалось найти пропавшую 17-летнюю местную жительницу. Девушка 20 апреля ушла из дома в Ленинском районе и больше не выходила на связь. Правоохранители приняли все необходимые меры: опросили друзей и знакомых, отправили ориентировку личному составу, пытались связаться с пропавшей.

– Сегодня, 24 апреля, девочка все-таки вышла на связь. Стало известно, что она находится в Красноярском районе у знакомой. В настоящее время девочка дома, с ней и ее родителями проведена профилактическая беседа, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным оперативников, с девушкой все хорошо, никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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