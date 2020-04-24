Стала известна судьба пропавшей несколько дней назад несовершеннолетней девушки
Полицейским Самары удалось найти пропавшую 17-летнюю местную жительницу. Девушка 20 апреля ушла из дома в Ленинском районе и больше не выходила на связь. Правоохранители приняли все необходимые меры: опросили друзей и знакомых, отправили ориентировку личному составу, пытались связаться с пропавшей.
– Сегодня, 24 апреля, девочка все-таки вышла на связь. Стало известно, что она находится в Красноярском районе у знакомой. В настоящее время девочка дома, с ней и ее родителями проведена профилактическая беседа, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По данным оперативников, с девушкой все хорошо, никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.
ИСТОЧНИК KP.RU