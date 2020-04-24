Самарец не смог взыскать с офтальмологов миллион рублей

24 Апр 2020 2020-04-24T17:05:46+03:00

Все экспертизы и показания медиков говорили о том, что они сделали все, что смогли

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Чуть больше миллиона рублей пытался взыскать с самарских офтальмологов Валерий Олегович. Все дело в том, что на работе ему попало в глаз химическое вещество. Его отправили на операцию в больницу имени Ерошевского. Там трижды прооперировали глаз, после чего, по его мнению, видеть он стал только хуже, плюс из глаза не до конца убрали силикон, который "залили" туда в процессе одной из операций. А глаз, между тем, болит, силикон затрудняет видимость и вызывает неприятные ощущения.

Представители больницы в суде заявили: случай был сложный, из-за попадания химии в глаз произошло отслоение сетчатки, операцию ему провели в соответствии с действовавшими тогда стандартами оказания медицинской помощи. Силиконовое масло в глаз залили, так как оно является временным заменителем стекловидного тела, совсем хирургически его удалить потом невозможно, но оно со временем "выйдет" само.

Экспертиза показала, что да, медики действительно спасли больному глаз. А зрение не ухудшилось, не смотря на его ощущения.

В итоге сначала Железнодорожный районный суд, а следом и Самарские областной - самарцу отказали, свой миллион рублей он не получит.

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ИСТОЧНИК KP.RU