2020-04-24T17:05:46+03:00
Здоровый взгляд

Самарец не смог взыскать с офтальмологов миллион рублей

Все экспертизы и показания медиков говорили о том, что они сделали все, что смогли
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Уже две судебные инстанции отказали самарцуУже две судебные инстанции отказали самарцуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Чуть больше миллиона рублей пытался взыскать с самарских офтальмологов Валерий Олегович. Все дело в том, что на работе ему попало в глаз химическое вещество. Его отправили на операцию в больницу имени Ерошевского. Там трижды прооперировали глаз, после чего, по его мнению, видеть он стал только хуже, плюс из глаза не до конца убрали силикон, который "залили" туда в процессе одной из операций. А глаз, между тем, болит, силикон затрудняет видимость и вызывает неприятные ощущения.

Представители больницы в суде заявили: случай был сложный, из-за попадания химии в глаз произошло отслоение сетчатки, операцию ему провели в соответствии с действовавшими тогда стандартами оказания медицинской помощи. Силиконовое масло в глаз залили, так как оно является временным заменителем стекловидного тела, совсем хирургически его удалить потом невозможно, но оно со временем "выйдет" само.

Экспертиза показала, что да, медики действительно спасли больному глаз. А зрение не ухудшилось, не смотря на его ощущения.

В итоге сначала Железнодорожный районный суд, а следом и Самарские областной - самарцу отказали, свой миллион рублей он не получит.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти объяснили, когда введут электронные пропуска в Самарской области в режиме самоизоляции
Самарец не смог взыскать с офтальмологов миллион рублей
Стала известна судьба пропавшей несколько дней назад несовершеннолетней девушки
Житель Самары распустил фейк в интернете о том, что его жена бьет детей
Берегись ветра: в Самарской области объявили желтый уровень опасности
Третий раз за три года: в Самарской области пьяный водитель в очередной раз попался сотрудникам ГИБДД
В Самарской области еще четыре человека побороли коронавирус
Самарская область присоединится к масштабному песенному марафону ПФО «Наш День Победы»
Кислота, поджог или порезанные шины: самарцы обсуждают в соцсетях записку с угрозами на автомобилях
Погубил пассажира: в Самарской области водитель, перевозивший наркотики, уснул за рулем и попал в ДТП
В Самарской области зафиксировали два новых очага бешенства
Десять сотрудников больниц и клиник в Самарской области заболели коронавирусом
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 24 апреля 2020 года: добавились Отрадный и Безенчукский район
В Тольятти обнаружили вспышку заболевания коронавирусом среди пациентов и врачей психоневрологического диспансера
Возраст заболевших коронавирусом в Самарской области: кто чаще всего заражается коронавирусом
В Самаре снова зафиксировали очень низкий индекс самоизоляции