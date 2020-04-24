Власти объяснили, когда введут электронные пропуска в Самарской области в режиме самоизоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T18:33:47+03:00

Пока что для введения электронных пропусков в Самарской области как в Москве предпосылок нет

Изменить размер текста: A A

Жители Самарской области уже второй день обсуждают новость о том, что регион может попасть в число территорий, где будут тестировать систему электронных пропусков, наподобие той, которая действует в Москве. Объяснения дал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. Он уточнил, что регион полностью готов ко всем инновациям, но пока что спешить в Самарской области не будут.

- Важно отметить, что электронную систему пропусков применят на территории Самарской области только в том случае, если произойдет ухудшение эпидемиологической обстановки, а также если будут злостные нарушения режима самоизоляции, - отметил Константин Пресняков.

Делать это сейчас по его словам несколько преждевременно. Коды уже протестировали в Кинеле. И система показала, что она работает.

ИСТОЧНИК KP.RU