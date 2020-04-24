Пансионат для инвалидов в Самарской области дезинфицировали военные

24 Апр 2020 2020-04-24T18:37:54+03:00

Все дорожки, по которым гуляют пациенты и персонал пансионата обработали дезраствором. Фото: Владимировский пансионат для инвалидов

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В Самарской области к борьбе с коронавирусом привлекли военных. Сегодня они занимались дезинфекцией Владимировского пансионата для инвалидов, который расположен в Безенчукском районе.

- К работе привлекли специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ведомства.

Для профилактики распространения инфекции использовались самые серьезные средства: войсковые дегазационные комплекты (ДКВ-1) и авторазливочные станции АРС-14КМ.

Военные прошлись по дорожкам на территории пансионата, обработали фасады здания и внутренние помещения. Пока дезинфекции подвергся один корпус и административное здание. Работа продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU