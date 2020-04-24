Самарские полицейские задержали парня, который напал с пистолетом на курьеров службы доставки в квест-комнате

24 Апр 2020 2020-04-24T19:46:57+03:00

Сейчас квест-комната не работает, там устроили склад курьеры службы доставки Фото: Кадры оперативной съемки

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- Заходит неизвестный нам человек, наставляет на нас пистолет и говорит: давайте наличку, - взволнованно рассказывают курьеры службы доставки полицейским. - Мы ему говорим: нет у нас денег, забирай все, что хочешь: аппаратуру, телефон. Он отказался - наличка нужна и все тут.

Поняв, что денег реально нет, парень сбежал. А курьеры обратились в полицию. 20 апреля буквально через несколько минут после исчезновения вооруженного преступника в квест-комнату "Наследие" уже пришли опера.

В полиции говорят: помещение как квест не функционировало, его использовали как склад курьеры службы доставки. На момент происшествия внутри были 3 курьера: две девушки и парень.

- Мы выяснили, что преступник шел за одной из девушек, и когда она заносила велосипед, он зашел за ней, достал пистолет, продемонстрировал его, выстрелил, - рассказывает о ходе расследования замначальника отдела полиции №5 Ленинского района Самары Дмитрий Бормотов.

На момент появления вооруженного преступника внутри были 2 девушки и парень-курьерФото: Кадры оперативной съемки

Двое суток подозреваемого искали сотрудники уголовного розыска районного и городского отделов полиции. В итоге вышли на 28-летнего парня: по данным полиции, сейчас он нигде не работает, по малолетству попадался на аналогичном преступлении, но за решетку не попал, так как был слишком молод для этого.

Сейчас все сложилось иначе. Уголовное дело возбудили по факту вооруженного разбойного нападения. Парня задержали по месту проживания, там же обнаружили оружие, из которого он предположительно стрелял 20 апреля.

- Данный предмет оказался охолощенным оружием, - сообщает пресс-служба облМВД.

После этого следствие вышло в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, Ленинский районный суд отправил его в СИЗО. Парню грозит до 10 лет реального лишения свободы.

Самарские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении в квест-комнате.Неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у курьеров сервиса доставки еды отдать ему все имеющиеся денежные средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU