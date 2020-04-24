В Самарской области могут открыться магазины с непродовольственными товарами

24 Апр 2020 2020-04-24T20:27:06+03:00

Непродовольственные магазины смогут начать работу в муниципалитетах, где нет ни одного случая заражения коронавирусом

Изменить размер текста: A A

В Самарской области могут открыться магазины, которые торгуют непродовольственными товарами. Их закрыли еще первым постановлением губернатора, предусматривающим ограничения и самоизоляцию жителей Самарской области для борьбы с коронавирусом. Но сейчас ситуация может измениться. Это обсудили на последнем заседании оперативного штаба.

- Послабления могут коснуться магазинов, торгующих непродовольственными товарами, в муниципалитетах, где не зафиксировано ни одного случая, - сообщили на заседании штаба.

Напомним, что сегодня остаются закрытыми фитнес-центры, торговые центры, бассейны, развлекательные заведения, рестораны и кафе. В этом материале мы объясняем правила жизни до 30 апреля. А еще КП-Самара составляет карту распространения коронавируса в Самарской области - инфекцию нашли в восьми городах и пяти районах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU