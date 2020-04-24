Владимир Путин обещал приехать в Тольятти
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию автомобильной промышленности России поздравил коллектив и ветеранов тольяттинского завода АВТОВАЗ с юбилеем. Глава государства отметил, что постарается приехать в Тольятти, как только нормализуется эпидемиологическая обстановка, чтобы поздравить коллектив предприятия.
- Ровно 50 лет назад началась большая история нашего автомобильного гиганта. Я желаю сотрудникам АВТОВАЗа и его партнерам успехов, - отметил президент.
На совещании стало известно, что АВТОВАЗ вошел в список 12 автопроизводителей России из списка системообразующих предприятий. Теперь для завода доступен льготный кредит на пополнение оборотных средств.
Поддержать автопроизводителей поможет и программа закупки автомобилей для сферы здравоохранения за счет федеральных средств. Также за счет авто местного производства будут обновлять парк городского общественного транспорта.
Также государство направит 7 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования, такие как "Семейный автомобиль" или "Первый автомобиль"
ИСТОЧНИК KP.RU