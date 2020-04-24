Синоптики рассказали, когда в Самарской области закончатся дожди и выглянет солнце

24 Апр 2020 2020-04-24T22:19:13+03:00

В выходные температура может подняться до +21 °C

Изменить размер текста: A A

В Самарскую область на смену снегу и холодам идут дожди и потепление.

- В субботу через Самарскую область с западных регионов России будут перемещаться фронтальные разделы. Предстоящей ночью температура воздуха местами еще будет отрицательной, в уже днем придет долгожданное тепло, - говорят в Приволжскоем УГМС.

В субботу, 25 апреля по области ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до +12-17 °C. Местами ожидаются дожди и грозы. Изюминкой дня станут ветра - хоть и теплые (юго-западного направления), но очень сильные - до 25-26 метров в секунду.

В воскресенье днем погода будет еще приятнее - преимущественно без осадков, с южным ветром и температурой +16...+21 °C.

В понедельник, 27 апреля, ожидается то же самое - +16...+21 °C тепла и юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU