2020-04-24T22:19:13+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Самарской области закончатся дожди и выглянет солнце

В выходные температура может подняться до +21 °C
Александра БУДАЕВА
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Ура! Наконец-то тепло!Ура! Наконец-то тепло!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарскую область на смену снегу и холодам идут дожди и потепление.

- В субботу через Самарскую область с западных регионов России будут перемещаться фронтальные разделы. Предстоящей ночью температура воздуха местами еще будет отрицательной, в уже днем придет долгожданное тепло, - говорят в Приволжскоем УГМС.

В субботу, 25 апреля по области ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до +12-17 °C. Местами ожидаются дожди и грозы. Изюминкой дня станут ветра - хоть и теплые (юго-западного направления), но очень сильные - до 25-26 метров в секунду.

В воскресенье днем погода будет еще приятнее - преимущественно без осадков, с южным ветром и температурой +16...+21 °C.

В понедельник, 27 апреля, ожидается то же самое - +16...+21 °C тепла и юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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