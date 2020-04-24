"Из-за самоизоляции мы лишились всяческого дохода": сызранскому зоопарку помогают местные жители

24 Апр 2020 2020-04-24T22:17:06+03:00

В зоопарке "Птичья дача" живут как мелкие птицы и животные, так и медведи, львы, верблюды, ослики, обезьяны

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Фазаны, павлины, белочки, лисички, ослики, а уж тем более медведи и львы постоянно хотят кушать. После введения режима самоизоляции в Самарской области сызранский зоопарк "Птичья дача" разместил в соцсетях пост, в котором попросил помощи у горожан: из-за ограничений на передвижения и работу для организаций в зоопарк перестали приходить посетители, а значит, денег на корм и "гигиенические принадлежности" для питомцев у организации на было.

Спустя некоторое время сотрудники зоопарка объяснили: никто из животных не голодает, сотрудники зоопарка сделали запасы. Но, конечно, они не бесконечны, поэтому финансовая помощь и помощь от местных жителей "натурой" (точнее, продуктами и кормами) пришлась очень кстати - в итоге обитатели зоопарка обеспечены всем необходимым до конца мая.

В итоге жизнь животных продолжается в обычном "весеннем" режиме: у голубей на свет появились птенцы, а у ослицы Маши в Пасхальную ночь родилась дочка, а остальные обитатели - лисы, павлины, белки и другие - с удовольствием фотографируются во время еды.

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ИСТОЧНИК KP.RU