Штормовое предупреждение: 25 апреля в Самарской области будет дуть ураганный ветер

24 Апр 2020 2020-04-24T22:59:08+03:00

В регионе будет ветрено, нужно быть осторожными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности на субботу 25 апреля 2020 года. Синоптики Приволжского УГМС объявили штормовое предупреждение. В субботу на территории региона ожидается очень сильный ветер, который будет дуть со скоростью 25-26 метров в секунду. Он сохранится до вечера.

МЧС предупреждает о том, что жителям следует быть крайне осторожными, аксимально стараться обезопасить себя, не оставлять без контроля детей.

Если ветер застал на улице, то стоит укрыться в подземных переходах или подъездах, не стоит стоять возле стен домов и прятаться за остановками или около рекламных щитов.

Также синоптики предупреждают, что в субботу будет идти дождь, возможна гроза. Будет достаточно тепло, до 17 градусов. Ветер будет дуть юго-западный.

ИСТОЧНИК KP.RU