24 Апр 2020 2020-04-24T23:59:12+03:00

Следим за ростом числа зараженных коронавирусом в Самарской области на 25 апреля 2020 года

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Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 25 апреля 2020 года (утро) составляет 185 человек. Оно растет каждый день. Больше всего случаев зафиксировано в Тольятти.

На 25 апреля, утро в Самаре всего 63 зараженных коронавирусом, в Тольятти 78 - причем 21 человек - это пациенты и медики психоневрологического диспансера. 11 человек заболели в Чапаевске. 26 человек уже смогли справиться с болезнью, их выписали

Всего зараженных уже выявили в восьми городах и пяти районах - подробности на карте распространения коронавируса в Самарской области. 20 человек лечатся на дому, двое - в состоянии средней тяжести, ближе к тяжелому, подключены к ИВЛ.

Новые данные о количестве зараженных появляются в 12.00 каждый день. Сейчас в Самарской области чаще всего зараженных выявляют среди больных ОРВИ и пневмонией.

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ИСТОЧНИК KP.RU