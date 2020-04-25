2020-04-25T09:05:00+03:00
Общество

Дачные автобусы в Самаре в 2020 году: когда начнут ходить, из-за чего отменили

Стало известно, когда будут ходить дачные автобусы в Самаре в 2020 году
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Пока дачные автобусы пустят на городские маршрутыПока дачные автобусы пустят на городские маршруты
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Стало известно, когда начнут ходить дачные автобусы в Самаре в 2020 году. Сейчас перевозки на дачные участки не осуществляются и в ближайшее время запущены не будут из-за ситуации с коронавирусом. В регионе действует режим самоизоляции и недавно оперативный штаб принял решение, что поехать на дачу на майские праздники смогут лишь те, у кого есть автомобиль.

- Массовые перевозки возобновятся только тогда, когда будут сняты ограничительные меры и перестанет действовать режим повышенной готовности, - отметили в оперативном штабе.

Как только режим повышенной готовности перестанет действовать, дачные автобусы вернутся и поедут по привычным маршрутам. Они будут ходить в том же объеме, что и в прошлом году.

Сейчас же дачные автобусы выпустят на городские маршруты, чтобы увеличить количество транспорта на линии и обеспечить возможность для соблюдения социальной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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