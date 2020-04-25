В Самарской области мужчина нагло ограбил коллегу
В Жигулевске произошла кража на одном из предприятий города. Женщина обратилась к сотрудникам полиции после того, как не нашла в своих вещах деньги и телефон. Прибывшие правоохранители осмотрели место и изучили видео с камер наблюдения.
– Выяснилось, что коллега женщины проверил содержимое карманов куртки пострадавшей. После этого мужчина присвоил себе все, что там находилось. 30-летний работник был задержан через несколько часов после содеянного, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит тюремный срок до пяти лет. Ведется расследование. Полицейские устанавливают все детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU