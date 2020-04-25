В Самарской области мужчина нагло ограбил коллегу

25 Апр 2020 2020-04-25T09:05:26+03:00

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до пяти лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Жигулевске произошла кража на одном из предприятий города. Женщина обратилась к сотрудникам полиции после того, как не нашла в своих вещах деньги и телефон. Прибывшие правоохранители осмотрели место и изучили видео с камер наблюдения.

– Выяснилось, что коллега женщины проверил содержимое карманов куртки пострадавшей. После этого мужчина присвоил себе все, что там находилось. 30-летний работник был задержан через несколько часов после содеянного, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит тюремный срок до пяти лет. Ведется расследование. Полицейские устанавливают все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU