Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 25 апреля 2020 года: подтвердилось 24 случая

25 Апр 2020 2020-04-25T13:24:15+03:00

Всего по данным на 25 апреля 2020 года в России зафиксировано 5966 новых случаев

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 25 апреля 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 24 новых случая заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 209 человек.

– Всего за минувшие сутки в России появилось 5966 новых заболевших. Из них в Москве 2612 человек, в Московской области – 605. В Санкт-Петербурге и Мурманской области – 215 и 194 человека, соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 74588 человека, 6250 пациентов выздоровели (682 за прошедший день), 681 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 66 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU