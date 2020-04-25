2020-04-25T14:39:16+03:00
Общество

Стало известно, где и как заболели коронавирусом 24 новых инфицированных в Самарской области

Общее число заболевших в регионе достигло 209 случаев
Владислав КИРСАНОВ
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Большинство граждан контактировали с ранее заболевшимиБольшинство граждан контактировали с ранее заболевшимиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Самарской области рассказал, где и как заболели 24 новых пациента по данным на сегодня, 25 апреля.

– По пять человек выявлено в Самаре, Тольятти и Сызрани. Три в Ставропольском районе, двое в Камышлинском районе и Жигулевске, еще по одному – в Новокуйбышевске и Красноярском районе, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 человек заболели в результате контакта с ранее инфицированными. Четверо из них заразились в тольяттинском психоневрологическом диспансере. Также контактными оказались по два человека в Самаре, Жигулевске и Сызрани, трое – в Ставропольском районе, еще один в Камышлинском. Еще один гражданин вернулся из Москвы, у оставшихся 11 пациентов был поставлен диагноз «внебольничная пневмония и ОРВИ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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