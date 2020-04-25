2020-04-25T16:08:01+03:00
Общество

Дмитрий Азаров обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать АвтоВАЗ

Президент пообещал приехать на завод, как только позволит эпидемиологическая ситуация
Егор ТКАЧЕНКО
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Сейчас на предприятии работают 36 тысяч человек, еще 30 тысяч – трудятся на смежных предприятиях ФОТО: Правительство Самарской областиСейчас на предприятии работают 36 тысяч человек, еще 30 тысяч – трудятся на смежных предприятиях ФОТО: Правительство Самарской области
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Вчера, 24 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поучаствовал в совещании по вопросам развития автопромышленности в России. Его проводил в формате видеоконференции президент России Владимир Путин. Дмитрий Азаров выразил благодарность главе государства за внимание к АвтоВАЗу, а также напомнил, что президент поддержал завод в самый трудный для него период.

Отдельно глава региона рассказал о ходе правительственной программе подготовки к 50-летию выпуска первого автомобиля. По ней в Тольятти построены социально значимые объекты: поликлиники, детские сады, строится школа и спортивные комплексы.

– На предприятии сегодня работают 36 тысяч человек и еще около 30 тысяч трудятся на 200 смежных предприятиях, расположенных на территории Самарской области. Важно, чтобы все они продолжали трудиться и сохраняли рабочие места, – сказал Дмитрий Азаров.

Глава Самарской области попросил Владимира Путина рассмотреть возможность выделения средств на поддержку занятости работников автозавода. Дмитрий Азаров считает, что это необходимо в интересах крупнейшего трудового коллектива области. Также Владимир Путин отметил, что планирует приехать на завод, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Президент планирует лично пообщаться и поздравить коллектив с 50-летним юбилеем выпуска первого автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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