2020-04-25T20:13:26+03:00
Общество

Не уступил дорогу: в Самаре легковушка врезалась в мопед

Водителю двухколесного транспорта потребовалась помощь медиков
Владислав КИРСАНОВ
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33-летнего водителя мопеда доставили в больницу33-летнего водителя мопеда доставили в больницуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 24 апреля, в Октябрьском районе Самары произошло ДТП. ВАЗ-21099 при выезде на улицу Дыбенко нарушил правила движения. 44-летний мужчина не уступил дорогу мопеду, которым управлял 33-летний мужчина.

– Из-за столкновения двухколесный транспорт опрокинулся на бок. Его водитель пострадал, ему потребовалась помощь медиков скорой помощи. Они увезли его в ближайшую больницу, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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