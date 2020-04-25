В Самарской области режим самоизоляции за сутки нарушили 130 человек
Полицейские Самарской области продолжают следить за выполнением самоизоляции в регионе. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в губернии отчитался о цифрах нарушений за прошедшие сутки.
– Правоохранители составили за минувший день 130 протоколов, транспортная полиция зафиксировала шесть нарушений. Также выявлено 13 нарушений ограничительных мероприятий, – говорится в сообщении.
Муниципальные органы власти зафиксировали 47 нарушений. В регионе режим самоизоляции продлится минимум до 30 апреля. На данный момент зафиксировано 209 заболеваний коронавирусом, 26 человек выздоровели и были выписаны.
ИСТОЧНИК KP.RU