В Самарской области режим самоизоляции за сутки нарушили 130 человек

25 Апр 2020 2020-04-25T22:27:14+03:00

Режим изоляции продлится в регионе минимум до 30 апреля

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Полицейские Самарской области продолжают следить за выполнением самоизоляции в регионе. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в губернии отчитался о цифрах нарушений за прошедшие сутки.

– Правоохранители составили за минувший день 130 протоколов, транспортная полиция зафиксировала шесть нарушений. Также выявлено 13 нарушений ограничительных мероприятий, – говорится в сообщении.

Муниципальные органы власти зафиксировали 47 нарушений. В регионе режим самоизоляции продлится минимум до 30 апреля. На данный момент зафиксировано 209 заболеваний коронавирусом, 26 человек выздоровели и были выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU