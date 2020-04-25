2020-04-25T23:04:45+03:00
Общество

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 26 апреля 2020: еще четверо заболевших в психдиспансере

Узнаем вместе последние новости про коронавирус в Тольятти на 26 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Медики борются с коронавирусомМедики борются с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 26 апреля 2020. Что происходит в городе, кто еще заболел и как усложняется режим самоизоляции.

Число зараженных коронавирусом в Тольятти на утро 26 апреля достигло 83 человек. Автоград лидирует среди других населенных пунктов региона. Подвел второй по величине город Самарской области психоневрологический диспансер. Здесь нашли уже 25 человек, зараженных коронавирусом. По информации властей, принести заразу в заведение могла месдсестра, сын которой вернулся из-за границы. 25 апреля нашли еще 4 человек, у которых есть коронавирус. Сейчас заведение закрыто на карантин.

Всего за все время в регионе сделали более 30 тыс тестов. Выявлено 209 зараженных коронавирусом - это каждый 150-й протестированный. Сегодня тесты также можно сделать платно, в частных лабораториях.

В Тольятти продолжается режим самоизоляции. Пока что он продлится до 30 апреля, возможно, власти продлят ограничения. В эти дни нельзя выходить на улицу без причины, в городе дежурят патрули, которые объяснят вашу ошибку.

Тольяттинским пенсионерам доставляют пенсии и пособия на дом. Оставить заявку можно и тем кто раньше не получал пенсию на почте. Для этого нужно позвонить по телефону +7 927 210-76-19.

Библиотеки Тольятти присоединились к акции онлайн Библионочь. С 17.00 25 апреля нужно записать видео, как вы читаете памятный отрывок из письма или любимой книги старшего поколения своей семьи, и выложить в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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