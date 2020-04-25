Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 26 апреля 2020 года

25 Апр 2020 2020-04-25T23:04:39+03:00

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Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 26 апреля 2020 года (утро) составило 209 человек. Новые данные появятся после 12.00 26 апреля.

За предыдущие сутки нашли 24 новых случая - по 5 в Самаре, Тольятти и Сызрани. Больше всего зараженных коронавирусом нашли в Тольятти, здесь 25 человек заразились в психоневрологическом диспансере. В Самаре 68 заразившихся коронавирусом, среди них есть и медики. Один врач и семь пациентов заразились в больнице №4.

За прошлые сутки расширилась география распространения коронавируса. Трое зараженных добавились в Ставропольском районе, два в Камышлинском, два в Жигулевске и 1 в Новокуйбышевске, а также один случай в Красноярском районе, ранее там не было заболевших.

Среди новых заразившихся есть один вернувшийся из Москвы, 12 человек, которые общались с теми, кто заразился раньше. И еще 11 человек были обследованы, так как болеют ОРВИ и пневмонией.

Выздоровевших 26 человек, 1 - умер. Двое заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU