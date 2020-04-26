Самарцев снова предупредили о сильном ветре
В Самаре сохраняется штормовое предупреждение. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра в регионе объявили еще в пятницу, 24 апреля. Однако стихия решила разгуляться на все выходные.
В воскресенье, 26 апреля, по прогнозам синоптиков в Самарской области будет дуть ветер южных направлений со скоростью 7 — 12 м/с. Его порывы будут достигать 15 — 20 м/с.
Напомним, что в субботу, 25 апреля, ветер был еще сильнее — с порывами до 26 м/с. Стихия ломала деревья. Из-за этого в Самаре пострадали несколько автомобилей. Так, ствол дерева рухнул на «Шкоду» во дворе недалеко от набережной Волги.
Сегодня,26 апреля, сильный ветер сохранится. Предупреждение продлено до 19.00. Синоптики и спасатели просят быть самарцев осторожными, не выходить из дома и парковать машины в гаражах или подальше от деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU