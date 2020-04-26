Самарцев снова предупредили о сильном ветре

26 Апр 2020 2020-04-26T09:05:46+03:00

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В Самаре сохраняется штормовое предупреждение. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра в регионе объявили еще в пятницу, 24 апреля. Однако стихия решила разгуляться на все выходные.

В воскресенье, 26 апреля, по прогнозам синоптиков в Самарской области будет дуть ветер южных направлений со скоростью 7 — 12 м/с. Его порывы будут достигать 15 — 20 м/с.

Напомним, что в субботу, 25 апреля, ветер был еще сильнее — с порывами до 26 м/с. Стихия ломала деревья. Из-за этого в Самаре пострадали несколько автомобилей. Так, ствол дерева рухнул на «Шкоду» во дворе недалеко от набережной Волги.

Сегодня,26 апреля, сильный ветер сохранится. Предупреждение продлено до 19.00. Синоптики и спасатели просят быть самарцев осторожными, не выходить из дома и парковать машины в гаражах или подальше от деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU