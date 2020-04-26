2020-04-26T09:11:55+03:00
Происшествия

В Тольятти девочка-подросток упала с одиннадцатого этажа и выжила

Уже лежа на земле, она назвала свое имя и возраст
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Пострадавшую госпитализировали Фото: "Происшествия Тольятти"Пострадавшую госпитализировали Фото: "Происшествия Тольятти"
Изменить размер текста:

В пятницу, 24 апреля, в Тольятти чуть не произошла страшная трагедия. Вечером в Центральном районе города с 11-го этажа одной из высоток упала девочка. Об этом сообщает группа «Происшествия Тольятти». Все произошло на глазах у многих людей.

Девочка с 11 этажа летела..., недалеко от этого места с подругой стояли, - рассказали очевидцы.

Все, кто был рядом тут же поспешили к девочке, не зная смогут ли ей уже чем-либо помочь. По дороге вызывали скорую помощь.

К удивлению и радости людей, девочка, упавшая с одиннадцатого этажа был жива и сознании.

Когда уже лежала на земле, сказала сове имя и что ей 15 и что прыгнула, мол, сама - рассказывают очевидцы.

В настоящих причинах произошедшего будут разбираться компетентные органы. Девочку увезла «скорая». На данный момент новой информации о ее состоянии нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Focus не прошел: в Сызрани иномарка влетела в ограждение после столкновения с «четырнадцатой»
В Тольятти девочка-подросток упала с одиннадцатого этажа и выжила
Самарцев снова предупредили о сильном ветре
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 26 апреля 2020: еще четверо заболевших в психдиспансере
Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 26 апреля 2020 года
В Самарской области режим самоизоляции за сутки нарушили 130 человек
Деревья продолжают падать: в Самаре еще одна машина стала жертвой порывистого ветра
В Самарской области за сутки сделали 2702 теста на коронавирус
Не уступил дорогу: в Самаре легковушка врезалась в мопед
У депутата Госдумы от Самарской области Калашникова выявили воспаление легких из-за коронавируса
Дмитрий Азаров обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать АвтоВАЗ
Оранжевый уровень опасности: шквальный ветер в Самаре роняет деревья на автомобили
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 25 апреля: инфекция добралась до Красноярского района
Стало известно, где и как заболели коронавирусом 24 новых инфицированных в Самарской области
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 25 апреля 2020 года: подтвердилось 24 случая
В Самаре иномарка на пешеходном перекрестке сбила 73-летнюю старушку
Угрожал предметом, похожим на пистолет: в Самаре задержали опасного преступника
В Самарской области мужчина нагло ограбил коллегу
Дачные автобусы в Самаре в 2020 году: когда начнут ходить, из-за чего отменили
Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 25 апреля 2020 года
Штормовое предупреждение: 25 апреля в Самарской области будет дуть ураганный ветер
«Из-за самоизоляции мы лишились всяческого дохода»: сызранскому зоопарку помогают местные жители
Синоптики рассказали, когда в Самарской области закончатся дожди и выглянет солнце
Медсестру психдиспансера накажут за вспышку коронавируса в Тольятти
Дмитрий Азаров потребовал обеспечить охрану больниц, где лечат больных коронавирусом
Владимир Путин обещал приехать в Тольятти
В Самарской области могут открыться магазины с непродовольственными товарами
В магазинах Самарской области произошел массовый сбой при оплате банковскими картами