В Тольятти девочка-подросток упала с одиннадцатого этажа и выжила

26 Апр 2020 2020-04-26T09:11:55+03:00

Уже лежа на земле, она назвала свое имя и возраст

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В пятницу, 24 апреля, в Тольятти чуть не произошла страшная трагедия. Вечером в Центральном районе города с 11-го этажа одной из высоток упала девочка. Об этом сообщает группа «Происшествия Тольятти». Все произошло на глазах у многих людей.

Девочка с 11 этажа летела..., недалеко от этого места с подругой стояли, - рассказали очевидцы.

Все, кто был рядом тут же поспешили к девочке, не зная смогут ли ей уже чем-либо помочь. По дороге вызывали скорую помощь.

К удивлению и радости людей, девочка, упавшая с одиннадцатого этажа был жива и сознании.

Когда уже лежала на земле, сказала сове имя и что ей 15 и что прыгнула, мол, сама - рассказывают очевидцы.

В настоящих причинах произошедшего будут разбираться компетентные органы. Девочку увезла «скорая». На данный момент новой информации о ее состоянии нет.

ИСТОЧНИК KP.RU