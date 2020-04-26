Focus не прошел: в Сызрани иномарка влетела в ограждение после столкновения с «четырнадцатой»

26 Апр 2020 2020-04-26T09:34:29+03:00

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В субботу, 25 апреля, днем в Сызрани иномарка и ВАЗ-2114 не поделили дорогу. Они столкнулись на улице Красильникова.

Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», авария произошла около 12 часов дня. Автомобиль ВАЗ-2114 и Ford Focus двигались со стороны Ульяновского шоссе. Они стлкнулись напротив дома №42 по улице Красильникова. От удара иномарку развернуло поперек проезжей части. Водитель пытался справится с управлением, но в итоге влетел в металлическое ограждение дороги. Иномарка получила повреждения передней части кузова, на правом ее боку теперь огромная царапина. У «четырнадцатой» разбита передняя часть корпуса слева.

Авария обошлась только механическими повреждениями авто. Никто из людей в ДТП не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU