«За красивые глаза»: победительницам конкурса красоты в больнице Семашко подарили защитные маски

26 Апр 2020 2020-04-26T10:13:16+03:00

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В одном из отделений Самарской городской клинической больницы им. Семашко прошел не обычный конкурс красоты. В нем принимали участие сотрудницы роддома больницы, а выбирали победительниц только по красивым глазам. А как иначе, когда обязательное условие и конкурса, и современных реалий — носить медицинские маски?

Конкурс «красивых глаз» проводился в социальных сетях медучреждения. В нем приняли участие более 40 его сотрудниц. Победители были выбраны по итогам голосования.

- Поздравляем всех участниц! Насколько объективно шла оценка, судить сложно! Но люди очень активно отдавали свои голоса и симпатии! Главное, конкурс вызвал интерес! Поэтому мы будем продолжать!! Участвуйте и получайте призы! - написали организаторы конкурса в соцсетях.

Кстати, призами стали самые актуальные сегодня аксессуары — защитные маски.

ИСТОЧНИК KP.RU