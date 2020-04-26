В Самару прибыл самолет с туристами с острова Бали

26 Апр 2020 2020-04-26T10:37:30+03:00

Он приземлился в аэропорту «Курумоч» в 7.29 утра

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Утром в воскресенье, 26 апреля, в Самару прилетели туристы из Индонезии. Согласно онлайн-табло прилетов аэропорта «Курумоч», самолет из главного города провинции Бали Денпасар приземлился там в 7.29 утра.

Ранее сообщалось, что этот борт доставит на родину порядка 70 самарских туристов. С ними на борту находились и путешественники из других регионов. Поэтому Самара — не конечный пункт этого рейса. Далее воздушное судно отправилось из Самары в Сочи.

Всех вернувшихся на родину жителей Самарской области теперь ждет двухнедельный карантин.

Уже завтра, 27 апреля к ним присоединятся туристы из Бангкока. Ранее сообщалось, что оттуда в Самарскую область также вернуться более 70 туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU