В Самару прибыл самолет с туристами с острова Бали
Утром в воскресенье, 26 апреля, в Самару прилетели туристы из Индонезии. Согласно онлайн-табло прилетов аэропорта «Курумоч», самолет из главного города провинции Бали Денпасар приземлился там в 7.29 утра.
Ранее сообщалось, что этот борт доставит на родину порядка 70 самарских туристов. С ними на борту находились и путешественники из других регионов. Поэтому Самара — не конечный пункт этого рейса. Далее воздушное судно отправилось из Самары в Сочи.
Всех вернувшихся на родину жителей Самарской области теперь ждет двухнедельный карантин.
Уже завтра, 27 апреля к ним присоединятся туристы из Бангкока. Ранее сообщалось, что оттуда в Самарскую область также вернуться более 70 туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU