В Тольятти грузовик столкнулся с «Дэу»: пострадала девушка

26 Апр 2020 2020-04-26T11:33:10+03:00

Всего за сутки на дорогах Самарской области ранения получили 5 человек

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За минувшую субботу, 25 апреля, в Самарской области произошло 5 ДТП с пострадавшими. По данным ГУ МВД России по Самарской области, в эх авариях травмы различной степени тяжести получили 5 человек.

Одно из таких ДТП произошло в 18.00 в Автозаводском районе Тольятти. Там на перекрестке Обводного и Хрящевского шоссе столкнулись грузовик МАН и легковой автомобиль «Дэу». За рулем фуры находился мужчина 1968 года рождения. Он двигался по Хрящевскому шоссе со стороны улицы Северная в направлении Обводного шоссе.

- По предварительным данным, на регулируемом перекрестке Обводного и Хрящевского шоссе при повороте налево по зеленому сигналу светофора водитель не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с транспортным средством «Дэу», - говорится в сообщении полиции.

За рулем легковушки находился 25-летний молодой человек. Он не пострадал, но не повезло его пассажирке. 23-летнюю девушку госпитализировали с места ДТП.

Сейчас полиция выясняет все подробности ДТП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU