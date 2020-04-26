2020-04-26T12:21:31+03:00
Общество

Стало известно, где и как заболели коронавирусом 20 новых инфицированных в Самарской области

Общее число заболевших в регионе достигло 229 человек
Вера ЦЫГАНКОВА
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Среди новых заболевших нет ни одного жителя СамарыСреди новых заболевших нет ни одного жителя СамарыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Самарской области рассказал, где и как заболели 20 новых пациентов по данным на сегодня, 26 апреля. Среди них нет никого из Самары.

Минздрав Самарской области: кто в Самаре болеет коронавирусом и что нас ждет

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– Большинство новых заболевших выявлено в Тольятти — 15 человек. Три новых случая коронавируса в Сызрани, и по одному в Ставропольском районе и Чапаевске, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 7 человек заболели в результате контакта с ранее инфицированными. Четверо из них заразились в Тольятти, двое в Сызрани, один человек в Чапаевске. У оставшихся 13 пациентов коронавирус обнаружили при диагнозах внебольничная пневмония и ОРВИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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