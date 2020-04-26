2020-04-26T13:37:39+03:00
Спорт

ХК «Лада» заключил новый контракт с защитником Михаилом Чурляевым

Он останется в клуб еще на один сезон
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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Защитник Михаил Чурляев заключил новый договор с хоккейным клубом «Лада». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне 2019/20 Михаил Чурляев в 43 матчах регулярного чемпионата набрал 21 (3+18) очко, в 7 матчах плей-офф очками не отметился, - говорится в сообщении. ХК «Лада» в социальных сетях

Напомним, для клуба сезон закончился 8 марта после домашнего матча с «Нефтяником». Тольяттинцы проиграли три безответные очка. Счет серии был 3:4 в пользу гостей.

Буквально через неделю в России и в мире начали отменять спортивные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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