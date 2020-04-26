Самарские врачи получат доплаты за борьбу с коронавирусом уже за апрель

26 Апр 2020 2020-04-26T14:51:18+03:00

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У медиков Самарской области вырастут доходы. Это касается работников сфера здравоохранения, которые непосредственно работают с людьми, зараженными коронавирусом.

Минздрав Самарской области: кто в Самаре болеет коронавирусом и что нас ждет 00:00 00:00

Эти люди получат государственные доплаты. Их размер указан в постановлении, опубликованном на сайте Правительства Самарской области. Суммы будут зависеть от места работы и занимаемой должности.

Так максимальная ежемесячная доплата составит 80 тысяч рублей. Она будет положена врачам, которые оказывают помощь больным коронавирусом. Доплаты среднего медперсонала, который работает с такими пациентами составит 50 тысяч рублей, а для младшего перонала, в том числе фельдшеров, медбратьев и водителей скорых — 25 тысяч рублей.

Субсидии на эти выплаты будут предоставляться медучреждениям за выполнение особо важных работ в течение трех месяцев, начиная с 1 апреля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU