2020-04-26T16:31:36+03:00
Общество

Температура воздуха в Самарской области поднимется выше 20 градусов

Жаркая погода задержится лишь на один день, за ней придет гроза
Вера ЦЫГАНКОВА
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Самарцам надо держать зонтики наготовеСамарцам надо держать зонтики наготовеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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После всех капризов погоды: штормовых ветров и апрельских снегопадов самарцы все-таки дождутся тепла. Уже в понедельник, 27 апреля, в Самарской области будет почти по летнему жарко: воздух прогреется до +21 градуса. Об этом сообщили в Приволжском Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в этот день будет переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. К сожалению жара придет пока только на один день. Уже в ночь на вторник, 28 апреля, столбики термометров местами по области опустятся до 4 градусов. Днем потеплеет лишь до +13 градусов.

Во вторник синоптики прогнозируют возвращение сильного ветра с порывами до 15 — 20 м/с.

- Будет облачно с прояснениями. Местами умеренный дождь. Возможна гроза, - сообшается на сайте Приволжского УГМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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