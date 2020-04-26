Двигатели из Самары вывели на орбиту ракету Победы

26 Апр 2020 2020-04-26T18:59:18+03:00

Корабль доставил на МКС более 2 тонн разных грузов

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В минувшую субботу, 25 апреля, на космодроме Байконур состоялся успешный запуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-14». Этот запуск был приурочен к 75-летию победы в Великой отечественной войне.

Успешный запуск ракеты Победы обеспечили серийные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации – ПАО «ОДК-Кузнецов».

Ракета стартовала в 4.51 по московскому времени. Самарские двигатели, установленные на I и II ступенях носителя, сработали штатно.

Через 3,5 часа корабль причалил к МКС. Он доставил на станцию 2 тонн грузов: топливо, воду, питание, сжатые газы, научное оборудование и другие необходимые грузы, - сообщили в Роскосмосе

ИСТОЧНИК KP.RU