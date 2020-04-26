Певец Эмин передал привет шестилетней девочке из Самары

26 Апр 2020 2020-04-26T20:09:28+03:00

Он пообещал встретиться с юной поклоннице за кулисами на следующем самарском концерте в октябре

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Пандемия коронавируса сорвала множество культурных мероприятий. Так, отменил свой весенний концерт в Самаре певец Эмин. Он должен был выступить в областной столице 30 марта, но из-за сложившейся эпидемической ситуации перенес концерт на 5 октября. Это очень расстроило его поклонников, особенно 6-летнюю Аиду. Об этом ее мама Милена написала соцстях в комментариях под прямым эфиром с кумиром дочери.

- Она полгода ждала его концерт в Самаре, который должен был состояться 30 марта, но в связи с карантином концерт перенесли. Сидеть дома сложно. Она смотрит все песни Эмина. Ждет 5 октября и надеется, что увидит любимого артиста. Пожалуйста, если есть возможность, пусть Эмин передаст привет Аидочке из Самары в прямом эфире, - написала Милена.

Артиста комментарий очень тронул, и его ответ не заставил себя ждать.

- Дорогая Аидочка, передаю тебе привет и обещаю, что обязательно приеду, надеюсь, что осенью, в Самару. И мы с тобой увидимся за кулисами, - обрадовал Эмин.

- Этот эфир доставил просто невероятную бурю эмоций для Аидочки! Она даже поверить не могла, что Эмин лично передал ей привет!!! После таких слов, она ждет концерт в 10000000 раз сильнее! - написала мама счастливицы на своей странице в соцсети.

Певец Эмин передал привет 6-летней девочке из Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU