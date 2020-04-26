В Самарской области режим самоизоляции за сутки нарушил 91 человек
Полицейские Самарской области продолжают следить за соблюдением гражданами режима самоизоляции.
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе отчитался о количестве нарушений. За прошедшие сутки был выявлено 91 такой факт.
Полицией выявлены 53 нарушения, еще 7 - транспортной полицией, муниципальными органами власти — 24 нарушения, органами исполнительной власти — 7 таких фактов, – говорится в сообщении опершатаба.
Режим самоизоляции в регионе будет действовать еще минимум четыре дня, до 30 апреля.
Минздрав Самарской области: кто в Самаре болеет коронавирусом и что нас ждет
Пока в Самарской области отмечается рост числа заболевших коронавирусом. На данный момент зафиксировано 229 случаев. 2 человека умерли, 26 человек выздоровели и были выписаны.
Сейчас, по данным оперативного штаба, под медицинским наблюдением находятся 630 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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