2020-04-26T21:12:45+03:00
Общество

В Самарской области режим самоизоляции за сутки нарушил 91 человек

Режим изоляции в регионе действует до 30 апреля
Вера ЦЫГАНКОВА
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Режим самоизоляции продлится в регионе еще минимум четыре дняРежим самоизоляции продлится в регионе еще минимум четыре дняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские Самарской области продолжают следить за соблюдением гражданами режима самоизоляции.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе отчитался о количестве нарушений. За прошедшие сутки был выявлено 91 такой факт.

Полицией выявлены 53 нарушения, еще 7 - транспортной полицией, муниципальными органами власти — 24 нарушения, органами исполнительной власти — 7 таких фактов, – говорится в сообщении опершатаба.

Режим самоизоляции в регионе будет действовать еще минимум четыре дня, до 30 апреля.

Минздрав Самарской области: кто в Самаре болеет коронавирусом и что нас ждет

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Пока в Самарской области отмечается рост числа заболевших коронавирусом. На данный момент зафиксировано 229 случаев. 2 человека умерли, 26 человек выздоровели и были выписаны.

Сейчас, по данным оперативного штаба, под медицинским наблюдением находятся 630 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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